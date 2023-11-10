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Lübnan topraklarından İsrail'e 3 İHA'yla saldırı düzenlendi
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10 Kasım 2023 Cuma 18:45:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 18:45:00

Lübnan topraklarından İsrail'e 3 İHA'yla saldırı düzenlendi

Kaynak: AA

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan gönderilen 3 İHA nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldığı belirtildi.

Söz konusu İHA'lardan birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, ikisinin ise kuzeyde bir bölgeye düştüğü ifade edildi.

Öte yandan Lübnan Hizbullahı, İsrail'in farklı askeri noktalarına İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e ait askeri hedeflere yönelik 3 İHA saldırısı yapıldığı kaydedildi.

Etiketler : İHA saldırısı İsrail sirenleri Lübnan kaynaklı
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