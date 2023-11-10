Lübnan topraklarından İsrail'e 3 İHA'yla saldırı düzenlendi

Söz konusu İHA'lardan birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, ikisinin ise kuzeyde bir bölgeye düştüğü ifade edildi.



Öte yandan Lübnan Hizbullahı, İsrail'in farklı askeri noktalarına İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e ait askeri hedeflere yönelik 3 İHA saldırısı yapıldığı kaydedildi.