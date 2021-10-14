Ordu sokağa indi: Ateş açacağız

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14 Ekim 2021 Perşembe 13:08:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 15:00:00

Beyrut'ta 3 kişinin öldüğü çatışma sonrasında ordudan "sokakları boşaltın" çağrısı geldi

Kaynak: AA

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Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

Lübnan ordusu, Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılmasının ardından halka "başkent Beyrut'taki çatışma bölgelerinde bulunan sokakları boşaltmaları" çağrısı yaptı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Adalet Sarayı'na yürüyen göstericilerin Et-Tayyuna- Badaro bölgesine geldiği sırada üzerlerine ateş açıldığı belirtildi.

Ordu birliklerinin bölgede kontrolü sağlamak üzere anında olay yerine intikal ettiği, ateş açanları yakalamak üzere çalışma başlatıldığı ve bölgede devriyelerin sürdüğü kaydedildi.

Lübnan ordusu, sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltması isterken, sokaklarda görülecek silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, sokaklarda üzerinde silah taşıyanların kişilerin askerlerce hedef alınacağı ifade edildi.

BAŞBAKAN MİKATİ'DEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Başbakan Necib Mikati, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Beyrut'ta herkesi sükunete çağırarak "Sebep ne olursa olsun fitnenin peşinden gidilmemesine davet ediyorum." ifadelerini kullandı

Bölgede kontrolü sağlamaya çalışan Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Mikati, Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de iletişim kurduğunu kaydetti.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şİİ ESKİ BAKANLAR, HAKİM BİTAR'I "FİTNE ÇIKARMAKLA" SUÇLUYOR

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Şii eski bakanlar Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" suçluyor.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanlar, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya başkasının atanmasının ısrarı üzerine oluşan gerginlik nedeniyle dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.

Etiketler : Lübnan ordusu Şii Emel Hareketi Hizbullah
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