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Lübnan ordusu, mülteci kampındaki çatışma sırasında bazı askerlerin yaralandığını açıkladı
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30 Temmuz 2023 Pazar 22:28:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 22:28:00

Lübnan ordusu, mülteci kampındaki çatışma sırasında bazı askerlerin yaralandığını açıkladı

Kaynak: AA

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Lübnan ordusu, ülkenin en büyük Filistin mülteci kampında iki grup arasında başlayan silahlı çatışma sırasında bazı Lübnanlı askerlerin yaralandığını belirtti.

Lübnan ordusu tarafından ülkenin güneyindeki Ayn el-Helva'da dün başlayan çatışmalar neticesinde kampın dış güvenliğini sağlayan askerlerin durumu hakkında yapılan yazılı açıklama, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, kamptan fırlatılan havan mermilerinin bazılarının orduya ait merkez ve gözetleme kulelerine düşmesi sonucu bazı askerlerin yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca, sebebi ne olursa olsun ordu güçlerinin bölgelerine doğru açılan ateşlere aynı şekilde karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

AYN EL-HELVA'DAKİ ÇATIŞMA

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda, dünden itibaren Fetih Hareketi ile husumetli oldukları bazı Filistinli diğer gruplar arasında silahlı çatışma başlamıştı.

Çatışmalar sonucu 6 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bugün yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmaların zamanlamasının mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda şüphe uyandırıcı olduğunu ifade etmişti.

Etiketler : lübnan isrial filistin
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