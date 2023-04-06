Lübnan ordusu İsrail'e füzelerin fırlatıldığı bölgede devriye attı

Lübnan ordusu, Twtter hesabı üzerinden ülkenin güneyinden İsrail'e doğru fırlatılan roketler ve İsrail'in de buna karşılık vermesi üzerine yaşanan gerginliğe ilişkin bir açıklama yaptı.

Sur kentine bağlı el Kalayla, el Maaliya ve ez Zibkin beldelerinden İsrail'in işgalindeki Filistin topraklarına doğru roket fırlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, ordu güçlerinin bölgede güvenlik sağlamak için devriyeler attığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ve Lübnan sınırı üzerinde konuşlu olan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü ile de koordinasyon içerisinde olunduğu aktarıldı.