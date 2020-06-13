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13 Haziran 2020 Cumartesi 10:23:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 10:23:00

Lübnan makamları, canlı yayında Türkiye'ye hakaret edilmesine karşı harekete geçti

Kaynak: AA

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Lübnan makamları, Türkiye'nin tepkisi üzerine canlı yayın sırasında sarf edilen hakaret içerikli sözlere karşı harekete geçti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, 10 Haziran Çarşamba günü Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian ile konuğu eski Çevre Bakanı Viam Vehhab'ın canlı yayın sırasında Türkiye'ye hakaret etmesine dair Lübnan Dışişleri Bakanlığına mesaj gönderdi.

Yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayın sırasında Türkiye'nin halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açık hakaret sayılan sözlerin "ifade özgürlüğünü" aştığı, dolayısıyla bunun hiçbir şekilde kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulanan mesajda, Türkiye'ye yönelik sözlü hakaret şiddetle kınandı.

Mesajda, Lübnanlı ilgili makamlardan, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı basında gerekli saygının korunması talebinde bulunuldu.

- LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, OLAYLA İLGİLİ ADIM ATILMASINI İSTEDİ

Lübnan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Hani Şumaytili de Enformasyon Bakanlığına hitaben yayımladığı açıklamada, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin mesajına dikkati çekti.

Açıklamada, "Profesyonel mesleki kuralların dışına çıkıldığında Lübnan'ın diğer ülkelerle ortak çıkarlara dayalı ilişkileri olumsuz etkileniyor." ifadeleri kullanılarak, konuyla ilgilenilmesi ve ilgili yasalar çerçevesinde uygun adımların atılması istendi.

- ERMENİ ASILLI SUNUCUNUN SÖZLERİ TEPKİYE YOL AÇMIŞTI

Ermeni asıllı Der Haroutian, çarşamba akşamı canlı yayın sırasında, konuğu eski Çevre Bakanı Vehhab ile Osmanlı Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.

Sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından dün söz konusu televizyon kanalının başkent Beyrut'taki merkezi önünde ve Trablusşam kentinde kalabalıklar tarafından gösteriler düzenlenmişti.

Lübnanlı avukat Muhammed Ziyad Caafil de söz konusu kışkırtıcı ifadeleri nedeniyle Der Haroutian hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Caafil, "Der Haroutian, yerel bir televizyon kanalında sunduğu program sırasında kardeş Türkiye aleyhinde kullandığı hakaret içerikli sözlerle, Lübnan'ın ulusal birliğine karşı mezhepsel fitneyi körüklemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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