Lübnan Hizbullahı İsrail'le çatışmasında bir mensubunun öldüğünü açıkladı
Kaynak: AA
Hizbullah Hareketi Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun öldüğünü duyurdu.
Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada, çatışmalara ilişkin son durum bilgisi verildi.
Açıklamada, Cevad Husam el Bazal adındaki Hizbullah mensubunun, "Kudüs uğruna" hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 73'e yükselmiş oldu.
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