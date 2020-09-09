Lübnan Dışişleri Bakanı koronavirüse yakalandı

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09 Eylül 2020 Çarşamba 16:40:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 16:42:00

Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe, Kovid-19'a yakalandı

Kaynak: AA

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Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı. Vehbe'nin evinde karantinaya alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Vehbe'nin yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Vehbe'nin evinde karantinaya alındığı ve test sonucunu teyit etmek için yeniden yaptıracağına dikkat çekildi.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Lübnan'da, Beyrut Limanı'nda geçen ay medyana gelen patlamanın ardından koronavirüs günlük vaka sayıları artışa geçmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybının 207, vaka sayısının 21 bin 324'e, iyileşenlerin sayısının 6 bin 722'ye ulaştığı aktarılmıştı.

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