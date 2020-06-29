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29 Haziran 2020 Pazartesi 15:41:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 15:41:00

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Karasularımıza yönelik ihlallere izin vermeyeceğiz

Kaynak: AA

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasında petrol aramalarına başlamasını, "son derece tehlikeli" bulduklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Antakya ve Tüm Doğu Melkite Katolik Patriği Yusuf el-Absi başkanlığında Lübnan'daki ve bazı ülkelerdeki Rum Katolik Kilisesi papazlarından oluşan bir heyeti kabul etti.

İsrail'in, iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasında petrol arama faaliyetlerine başladığına dair gelen bilgileri takip ettiğini dile getiren Avn, "Bu, son derece tehlikeli bir meseledir ve durumu daha da zorlaştıracaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkesinin karasularına yönelik ihlallere izin vermeyeceklerinin altını çizerek, "Özellikle de güney açıklarında yer alan Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki petrol ve gaz blokları ile Lübnan'ın birkaç ay içinde petrol arama faaliyetlerine başlayacağı 9. Blokuna yönelik ihlallere izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Lübnan yerel basını, İsrail medyasına dayandırarak Tel Aviv yönetiminin iki ülkenin tartışmalı deniz sınırında yer alan 9. Blok sahasında petrol ve gaz arama çalışmalarına onay verdiğine dair haberler geçmişti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DENİZ SINIRI ANLAŞMAZLIĞI

Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı, bir Amerikan şirketin 2009 yılında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz rezervi keşfetmesi ile gündeme gelmeye başlıyor. İki ülke arasındaki anlaşmazlık, o tarihten bu yana belli aralıklarla tartışılıyor veya karşılıklı olarak bir tehdit aracı olarak kullanılıyor.

Daha önce de Beyrut yönetiminin, 2017 yılında Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 arama bloğundan 1, 4, 8, 9 ve 10 numaralı blokları ihaleye çıkartarak uluslararası şirketlerin yatırımına sunmasıyla tartışmalar alevlenmişti.

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