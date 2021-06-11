  • BIST
    1460.86
  • Dolar
    8,4047
  • Euro
    10,1808
  • Altın
    506,4220
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selçuk: 'Bazı çocuklar hiçbir şekilde bir öğretmen veya ders görmedi' diyemeyiz
Lise öğrencilerine karne ve başarı belgeleri dijital ortamda verilecek
Lübnan Başbakanı Diyab: 4 Ağustos günü Lübnan tarihinde acı bir nokta olarak kalacak
BM'ye borcunu ödeyen İran, kaybettiği oy kullanma hakkını geri kazandı
'Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız'
NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
Alex Kipsta kimdir, öldü mü, kaç yaşında? Ünlü YouTuber Alex Kipsta nereli, ölüm nedeni nedir?
DSÖ'den 'maske' uyarısı: Aşıdan sonra da takmada devam edin
Sağlık Bakanlığı paylaştı! Türkiye'de aşılamada son durum
Vefat sayısı 70'in altına düştü
Ruh ve beden sağlığınız için doğada vakit geçirin
Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü
Kaybolan koyunlar dronla bulundu
MEB telafi eğitimi programının uygulama esaslarını belirledi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Stratejik ürünlerde yüzde yüz yerlilik konusunda tav...
Başkan Erdoğan: Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 598 bin 750'ye yükseldi
Başkentte sağanak etkili oldu
Fas Meclisinden İspanya ile yaşanan 'göçmen krizine' müdahil olan Avrupa Parlamentosuna kınama
Beşiktaş'ın efsane ismi Rıza Çalımbay'ın hayat hikayesi Güzel Oyun'da
Bakan Soylu, 'Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021'i paylaştı
Yukarı Afrin Barajı açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
"Artık kaybedecek zamanımız yok"
Terörist elebaşı Karayılan kamera karşısında yalvardı
11 Haziran 2021 Cuma 22:02:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 22:02:00

Lübnan Başbakanı Diyab: 4 Ağustos günü Lübnan tarihinde acı bir nokta olarak kalacak

ABONE OL

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı'nda patlamanın meydana geldiği 4 Ağustos gününün ülke tarihinde acı bir gün olarak kalacağını söyledi.

Başbakan Diyab, 4 Ağustos 2020'de başkent Beyrut'ta 2 bin 750 tonluk amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin ailelerini Hükümet Sarayı'nda kabul etti.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayı ülkedeki yolsuzluğun sonuçlarından biri olarak tanımlayan Diyab, "Beyrut Limanı'ndaki 12. deponun, ülkede patlak veren kronik yolsuzluğun kaynaklarından biri olduğunu daha önce söylemiştim. Ülke genelinde yayılan yolsuzluk kaynakları daha çok var." dedi.

Beyrut patlamasında yaşamını yitirenlerin meselesinin tüm ülkeyi ilgilendiren ulusal bir dava olduğundan dolayı devletin tüm kurumlarıyla bunun takipçisi olduğunu dile getiren Diyab, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Patlamaya sebep olan bu maddeler Lübnan'a nasıl girdi? Bunun ülkeye girişi için Bakanlar Kurulu kararına ihtiyaç olduğu bilgisine rağmen girmesini kim sağladı? Bu maddelerin Lübnan'a giriş amacı neydi ve neden 7 yıl boyunca bekletildi? Bu maddelerden kim yararlandı ve patlama ne şekilde meydana geldi? Birinin eliyle mi patlatıldı yoksa teknik bir hatayla mı oldu? Bu boyuttaki bir patlama gelişigüzel olabilir mi yoksa kundaklanmayla mı olur? Bu maddelerin varlığı 7 yıl boyunca neden herhangi bir tehlike oluştur muyordu? İşte gerçeği öğrenmek için tüm bu soruların yanıtına ihtiyaç var."

Kendisinin kanaatine göre Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ilk sorumluğu devleti kontrol eden yolsuzluklar olduğunu söyleyen Diyab, "4 Ağustos günü Lübnan tarihinde acı bir nokta olarak kalacak. Bu tarih zihinlerimizden silinmeyecek, bu nedenle de 4 Ağustos'u ulusal yas günü olarak kabul edilecek taslağı imzaladım." diye konuştu.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Etiketler : Beyrut patlaması Patlama Beyrut Limanı
Set sonrası sürpriz birliktelik

Set sonrası sürpriz birliktelik
Büyükak çiftinin Oktay Rıfat sevgisi

Büyükak çiftinin Oktay Rıfat sevgisi
‘Baht Oyunu'nun kadrosunda

‘Baht Oyunu'nun kadrosunda
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kim?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kim?
Aşk kaldığı yerden devam

Aşk kaldığı yerden devam
Kural bozuldu

Kural bozuldu
Romantik Mustafa

Romantik Mustafa
1,5 yıl sonra ayrılık

1,5 yıl sonra ayrılık
Dolandırıcıların son kurbanı

Dolandırıcıların son kurbanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER