Londra'da Başbakanlık binasının ön kapısına otomobil çarptı
Kaynak: AA
İngiltere Başbakanlık Binası ve konutunun bulunduğu 10 Numara önündeki bariyerlere ve ana kapıya otomobil çarptı. Polis olayda yaralanan olmadığını ve bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 16.20 civarında, bir otomobilin Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki ana kapılara çarptığı belirtildi.
Açıklamada, olayın ardından polisin, cezai hasar ve tehlikeli araç kullanma suçlamasıyla bir kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.
Herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediği belirtilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.
OLAYIN TERÖRLE İLİŞKİLENDİRİLMEDİĞİ AÇIKLANDI
Olayın ardından Başbakanlık önündeki Whitehall Caddesi trafiğe kapatıldı.
Polis teşkilatından daha sonra yapılan açıklamada, olayın halihazırda terörle ilişkilendirilmediği duyuruldu.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada ise İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın olayın yaşandığı esnada ofisinde olduğu kaydedildi.
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