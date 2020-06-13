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13 Haziran 2020 Cumartesi 23:40:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 23:40:00

Londra'da aşırı sağ ve ırkçılık karşıtı göstericiler arasında çatışma çıktı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da heykelleri korumak iddiasıyla protesto düzenleyen aşırı sağcılar ile ırkçılık karşıtı göstericiler arasında yer yer çatışmalar yaşanırken, polis olayları kontrol altına almakta zorlandı.

İngiliz Savunma Ligi ve Önce İngiltere gibi çeşitli gruplardan oluşan binden fazla aşırı sağcı, sabahtan itibaren Parlamento Meydanı'nda ve Başbakanlığa çıkan yol üzerine kurulan polis barikatının girişinde toplanmaya başladı.

Başbakanlığın bulunduğu alana girmek isteyen aşırı sağcılar, buna müsaade etmeyen polise şişe ve teneke kutular attı. Bu sırada bazı kişilerin Nazi selamı verdiği görüldü. Aşırı sağcılar, en az iki gazeteciye de saldırdı.

Yüzlerce ırkçılık karşıtı gösterici de muhtemel bir çatışmayı engellemek için organizatörler tarafından gösteri iptal edilmesine rağmen Londra'nın merkezinde toplandı.

Trafalgar Meydanı'nda aşırı sağcılar ile ırkçılık karşıtları çatıştı. Polisin müdahalesiyle buradan dağılan göstericiler Waterloo İstasyonu önünde yeniden karşı karşıya geldi. Burada en az iki aşırı sağcı eylemci, linç girişiminden polis tarafından kurtarıldı.

Polisin gösterilerin yerel saatle akşam 17.00'de bitirilmesi talimatına karşın çatışmalar Leicester Meydanı'nda ve Çin Mahallesi'nde devam etti.

Polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Olaylar Londra'nın merkezinde yer yer devam ediyor.

POLİSE SALDIRILAR

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler İngiltere'ye de yayılmış, son 10 gün içinde yapılan protestolarda polisle sık sık arbede yaşanmıştı. Polise cam şişe ve taş atan veya saldıran onlarca protestocu gözaltına alınmıştı.

HEYKELLER KORUMAYA ALINDI

Protestolar sırasında Bristol kentinde bir köle tacirinin heykelinin yıkılmasının ardından başkent Londra'da bulunan, aralarında ırkçı ifadeler kullandığı bilinen eski Başbakan Winston Churchill'in heykelinin de bulunduğu 10'dan fazla heykel metal plakalarla çevrilerek korumaya alınmıştı.

Churchill'in heykeline geçen hafta zarar verilmesine kızan aşıcı sağcıların, Hindistan ve Güney Afrika'nın efsanevi liderleri Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela'nın heykellerine saldırabileceğinden endişe edilmişti. Bunun üzerine bu heykeller de dün diğerleri gibi çevrelenerek kapatılmıştı.

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