VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'ya açılan kapıya dikenli tel çekti
CHP İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan, Nahyan ile görüştü
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ne zaman?
Bahar Öztan'ın oğlundan 'entübe' iddialarına yanıt
Bir sokak arayla il değiştirip erken iftar yapıyorlar
11 Mart 2024 Pazartesi 20:53:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 20:53:00

Litvanya'da Rus plakalı araçların kullanımı yasaklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Litvanya'da, diplomatik araçlar ve Litvanya üzerinden Rusya'nın Kaliningrad bölgesine gidip gelen araçlar dışındaki Rus plakalı araçların kullanımı yasaklandı.

Litvanya Gümrük Departmanından yapılan açıklamaya göre, 11 Mart'tan itibaren Rus plakalı araçları kullananlar mevzuatı ihlal etmiş sayılacak ve İdari Suçlar Kanunu kapsamında sorumlu tutulacak.

Açıklamada, Litvanya'da yaklaşık 50 Rus plakalı araç bulunduğu ve bu araçların sahiplerinin 6 bin 561 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya olduğu, bu araçlara ülkeden ayrılmadıkları takdirde el konulacağı bilgisi verildi.

Litvanya üzerinden Rusya'nın Kaliningrad bölgesine giden veya bu bölgeden gelen Rus vatandaşlarının ilgili belgelere sahip olmaları ve Litvanya üzerinden transit geçişin 24 saatten fazla sürmemesi şartıyla yasaktan muaf tutulacağı aktarıldı.

Ayrıca diplomatik araçlar da yasaktan muaf olacak.

Litvanya, Avrupa Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine Eylül 2023'te Rus plakalı araçların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Etiketler : LİTVANYA RUS PLAKA ARAÇ YASAKLAMA RUSYA
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX