Litvanya Cumhurbaşkanı'ndan 'Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki önemli rolüne' vurgu

Litvanya basınında çıkan habere göre Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkesini ziyaret eden Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile başkent Vilnius'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Nauseda, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumuna dair, "Gerek askeri açıdan gerek insani sorunların ele alınmasında gerekse Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının durdurulmasında Türkiye'nin önemli bir rol oynadığından kimsenin şüphesi olmasın."dedi.

TÜRKİYE'NİN YÜRÜTTÜĞÜ BAŞARILI DİPLOMASİYE VURGU

Türkiye'nin yürüttüğü başarılı diplomatik çalışmalara değinen Nauseda, Türkiye'nin Ukrayna tahıl ve tahıl ürünlerinin dünyaya ihraç edilmesini kolaylaştıran Birleşmiş Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndaki katkılarını vurguladı.

Nauseda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair, "Sadece iki ülke kaldı. Onaylamanın sonsuz uzun sürmemesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Finlandiya, NATO nükleer silahlarının ülkeye yerleştirilebileceğini düşünmüyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto da ülkesinin NATO'ya katılımının ardından nükleer silahların Finlandiya topraklarına yerleştirilebileceğini düşünmediğini ve bunu üye olduktan sonra değerlendireceklerini kaydetti.

Niinisto, Türkiye'nin kendilerinden çok İsveç'in NATO üyeliği konusunda endişeli olduğunu ancak "İsveç ile el ele yürümelerinin çok önemli olduğunu düşündüklerini" aktardı.

Niinisto, Türkiye'nin kendilerinin üyeliğini onaylaması konusunda iyimser olduğuna da işaret ederek, "Eninde sonunda üyeliğimizi onaylayacak. Umarım bu mümkün olan en kısa sürede gerçekleşir." ifadesine yer verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılım sürecini görüşmek için bugün Ankara'ya geldi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'in de ileriki günlerde aynı gündemle Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor.