VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken ile 'Rusya' diplomasisi
Kırsal alana eleman aktardığı tespit edilen PKK şüphelisi tutuklandı
Malatyalı depremzede genç, LGS'de tam puan ile birinci oldu
Rapor: COVID-19'un Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair doğrudan kanıt bulunamadı
Putin, hükümlülerin askere alınmasına ilişkin yasayı imzaladı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
24 Haziran 2023 Cumartesi 17:38:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 17:38:00

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Kremlin ne ekerse onu biçiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan etmesinin ardından gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Kremlin ne ekerse onu biçiyor. Ukrayna'ya yönelik tüm şiddet geri tepti." ifadelerini kullandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO'nun Vilnius'taki zirvesinde yeni koşullar değerlendirilecektir. Karmaşık güvenlik durumu ek tedbirler alınmasını gerektiriyor. Her türlü senaryoya hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Nauseda, paylaşımında "Kremlin ne ekerse onu biçiyor. Ukrayna'ya yönelik tüm şiddet geri tepti." ifadelerine yer verdi.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de Twitter'daki paylaşımında, "Litvanya'ya yönelik doğrudan bir tehdit görmememize rağmen durumu yakından takip ediyor ve sınırlardaki durumu izliyoruz. Müttefiklerimizle koordinasyon halindeyiz." açıklamasında bulundu.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise Rusya'daki olaylar sebebiyle Rus vatandaşlarına insani veya diğer nedenlerle herhangi bir vize verilmeyeceğini belirtti.

Rinkevics, "19 Eylül 2022'den bu yana Rus vatandaşlarına uygulanan sınır geçiş kısıtlamalarını değiştirmeyeceğiz. Estonya ve Litvanya ile ortak sınır gözetimini yakından koordine edecek ve gerektiğinde ilave ortak kararlar alacağız." mesajını paylaştı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da son mesajında, "Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ile Rusya'daki durum hakkında telefon görüşmeleri yaptım. Yakın işbirliği konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

Etiketler : litvanya rusya wagner kremlin
aşıkların ilk tatili

aşıkların ilk tatili
Eylül'de evlenecek

Eylül'de evlenecek
Aile yemeği

Aile yemeği
Bodrum buluşması

Bodrum buluşması
Rastalı peruğu taşımak çok zordu

Rastalı peruğu taşımak çok zordu
6 yıl sonra içine sindi

6 yıl sonra içine sindi
Orduevinde evlendi

Orduevinde evlendi
Bayram sahnesi

Bayram sahnesi
Filmde dövüştü

Filmde dövüştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX