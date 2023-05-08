Litvanya Cumhurbaşkanı: AB'nin Ukrayna'ya yardımlarını sürdürmesini sağlamalıyız
Kaynak: AA
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'ya mali desteğin sürdürülmesi ve artırılması gerektiğini belirterek, "Devam eden Rus saldırganlığı ve Ukrayna'nın kritik altyapısını acilen yeniden inşa etme ihtiyacı göz önüne alındığında, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sürdürmesini ve artırmasını sağlamalıyız" dedi.
Nauseda, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta AB Komisyonunun Bütçe ve Yönetimden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Litvanya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, AB'nin sürdürülebilir kalkınmasının görüşülen konulardan olduğu ifade edildi.
Sınırların güvenliği ve askeri hareketliliğin yetkililer tarafından görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, Nauseda'nın "Devam eden Rus saldırganlığı ve Ukrayna'nın kritik altyapısını acilen yeniden inşa etme ihtiyacı göz önüne alındığında, AB'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sürdürmesini ve artırmasını sağlamalıyız" ifadelerine yer verildi.
Litvanya Cumhurbaşkanlığından yapılan diğer açıklamada, Nauseda ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da bugün bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı.
Nauseda ile Bayramov'un ekonomi, eğitim gibi alanlarda iki ülke ilişkilerini görüştükleri belirtildi.
- Meksika'da yanlış deprem alarmı halkı sokağa döktü
- ABD: Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğiz
- İsrail Bakanlar Kurulu, Mısır'a gaz ihracatının artırılması önerisini onayladı
- Litvanya Cumhurbaşkanı: AB'nin Ukrayna'ya yardımlarını sürdürmesini sağlamalıyız
- DSÖ, Ekvator Ginesi ve Tanzanya'nın Marburg virüsüyle mücadelesini övdü
- Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor