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08 Mayıs 2023 Pazartesi 23:10:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 23:10:00

Litvanya Cumhurbaşkanı: AB'nin Ukrayna'ya yardımlarını sürdürmesini sağlamalıyız

Kaynak: AA

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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'ya mali desteğin sürdürülmesi ve artırılması gerektiğini belirterek, "Devam eden Rus saldırganlığı ve Ukrayna'nın kritik altyapısını acilen yeniden inşa etme ihtiyacı göz önüne alındığında, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sürdürmesini ve artırmasını sağlamalıyız" dedi.

Nauseda, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta AB Komisyonunun Bütçe ve Yönetimden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Litvanya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, AB'nin sürdürülebilir kalkınmasının görüşülen konulardan olduğu ifade edildi.

Sınırların güvenliği ve askeri hareketliliğin yetkililer tarafından görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, Nauseda'nın "Devam eden Rus saldırganlığı ve Ukrayna'nın kritik altyapısını acilen yeniden inşa etme ihtiyacı göz önüne alındığında, AB'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sürdürmesini ve artırmasını sağlamalıyız" ifadelerine yer verildi.

Litvanya Cumhurbaşkanlığından yapılan diğer açıklamada, Nauseda ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da bugün bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı.

Nauseda ile Bayramov'un ekonomi, eğitim gibi alanlarda iki ülke ilişkilerini görüştükleri belirtildi.

Etiketler : Litvanya Cumhurbaşkanlığı Ukrayna
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