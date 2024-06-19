Listede 10 şehir var... Dünyanın en pahalı kenti belli oldu!
Çalışanların yaşaması açısından en pahalı şehirler listesi açıklandı. Hong Kong ilk sırada yer aldı. Peki, en pahalı şehirler listesinde başka nereler var? Cevabı haberimizde...
Uluslararası çalışanların yaşaması açısından en pahalı şehirler listesi açıklandı. 2024 listesinde Asya'daki lokasyonlar, zirveyi domine etti.EN PAHALI ŞEHİR HONG KONG
Hong Kong'un ilk sırada yer aldığı liste şu şekilde:Hong Kong. Singapur. Zürih, İsviçre. Cenevre, İsviçre. Basel, İsviçre. Bern, İsviçre. New York City, ABD. Londra, İngiltere. Nassau, Bahamalar. Los Angeles, ABD.
ÜRÜN MALİYETLERİ KIYASLANDI
CNBC'nin aktardığına göre, söz konusu araştırma kapsamında 226 şehir incelendi. Bu şehirlerdeki 200'den fazla ürünün maliyeti kıyaslandı.
Konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyaları ve eğlence fiyatları dikkate alınan kalemler arasında bulunuyor. Karşılaştırma ölçütü olarak New York kullanıldı. Döviz dalgalanmaları ABD Doları'na göre ölçüldü.