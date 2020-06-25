Türkiye ve Libya'dan yeni iş birliği!

Libya'ya tapu desteği: Osmanlı arşivlerinden gönderilen belgeler ihtilafları çözecek
Türkiye ile Libya, sıkı işbirliğine arşivleri de ekledi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan Libya ile ilgili Osmanlı döneminden kalmış tapuların dijital kopyaları Trablus yönetimine verildi. Taşınmaz ve malikine ait bilgileri içeren tarihi tapu kayıtlarıyla ihtilaflar çözülecek.
26 ÜLKENİN KAYDI VAR
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde Osmanlı döneminden 3 bin 494 tapu ve tahrir belgesi bulunuyor. Bu arşiv belgeleri milletlerarası bir öneme sahip. Milli sınırlar haricinde kalan yerlere ait özel mülkiyete ilişkin taşınmazların tapu kayıtlarını kapsayan zabıt-kayıt defterleri 1847 yılında başlayıp 1918 yılında son buluyor. Bu kapsamdaki defterler 7 bin 876 ciltten oluşuyor. Tapu Kadastro arşivinde Osmanlı coğrafyasındaki 26 ülkenin tapu kaydı var. Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Kosova, Balkan bölgesindeki ülkelerin tamamının tapusu Türkiye’de. Bu tapular, ilgili devletlere sorunlarını çözmek için veriliyor. Makedonya, Yunanistan ve Tunus’a ilişkin çeşitli mülkiyet problemleri de bu kayıtlarla çözüldü. Geçmişte Kudüs’ün tapusu Filistin devletine, Kıbrıs’ın tapusu da KKTC yetkililerine verilmişti.
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