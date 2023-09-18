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Libya'nın doğusundaki hükümet selin en çok etkilediği Derne'de karantina uygulayacak
18 Eylül 2023 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 18:00:00

Libya'nın doğusundaki hükümet selin en çok etkilediği Derne'de karantina uygulayacak

Kaynak: AA

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Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümet, sel felaketinden en çok etkilen Derne kentinde bazı bölgeleri karantina altına almaya hazırlanıyor.

TM'nin atadığı hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Derne'de selden en çok etkilenen bölgeleri karantina altına almaya hazırlanıyoruz. Bu yönde talimat aldık ve muhtemelen ilerleyen saatlerde uygulamaya konulacak." ifadelerini kullandı.

Karantina kararının sağlık açısından ciddi risklerin önüne geçmek amacıyla alındığını kaydeden Harraz, "Durgun sularda bazı insan ve hayvan cesetlerinin çözülmesi sonucu salgın hastalıkların yayılabileceği yönünde önemli uyarılar var. Bu sular tehlike oluşturuyor. Patlayan kanalizasyonların sularıyla sel suyunun karışması da tehlike arz ediyor." dedi.

Harraz, selden en çok zarar gören bölgelerde hizmet düzeyinin sıfır olduğunu ve bu bölgelerin terk edilmesi gerektiğini söyledi. Libyalı sözcü, "Bu bölgelerdeki vatandaşların varlığı, hayatta kalanları arama ve naaşların çıkarılma çabalarını engelliyor." diye konuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Saih, dün yaptığı açıklamada, çalışmaların kolaylaştırılması ve insanların güvenli bölgelere nakledilmesi için Derne kentinin "ciddi hasarlı, orta hasarlı ve güvenli" şeklinde üç bölgeye ayrılması teklifinde bulunmuştu.

Saih, içme suyuna kanalizasyon suyunun karışması nedeniyle 150 kişinin zehirlendiğini kaydetmişti.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Selin vurduğu Derne kentinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlercesinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Etiketler : libya derne sel karantina
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