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20 Kasım 2022 Pazar 22:18:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 22:18:00

Libyalılar Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı protesto etti

Kaynak: AA

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Libya'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın başkent Trablus ziyaretinde uçaktan inmeyi reddetmesi protesto edildi.

Yunanistan'ın Trablus Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi üzerinde Arapça, İngilizce ve Yunanca "Libya kesinlikle boyun eğmeyecek", "Deniz sınırlarımızı kanlarımızla koruruz", "Libyalılar barış arzuluyor ancak sen savaş istiyorsun", "Dendias senin elinde kan lekesi var", "Dendias savaş suçlusunun müttefiki" yazan pankartlar taşıdı.

Eylemi düzenleyenlerden Muhammed Ali, AA muhabirine Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Libya'ya yönelik "ahlaki ve diplomatik olmayan tutumunu protesto etmek için toplandıklarını" söyledi.

Ali, sözlerine şöyle devam etti:

"Dendias'ın çocukça davranışı Yunan hükümetinin seviyesizliğini gösteriyor. Onurumuza ve Libya'nın egemenliğine karşı yapılmış bu tutumu protesto ediyoruz. Bugün Libya'nın batısındaki bütün bölgelerden gençler burada toplandı. Öğrenci birlikleri ve sosyal medya üzerinden haberleşerek Yunun Büyükelçiliği önüne geldik."

Libya'nın tek bir devlet olduğunu dile getiren Ali, "Yunanistan'a Libyalıların onurlarını zedeleyecek herhangi bir tutumu kabul etmeyeceğimiz mesajını kuvvetli bir şekilde verdik. Yunanistan'ın Akdeniz'in doğusundaki Libya'nın yeraltı kaynaklarında gözü olduğunu gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN HADSİZLİĞİNİ HİÇBİR LİBYALI KABUL ETMEZ"

Üniversite öğrencisi Abdulmuiz Hufayd ise Libya devletinin birlik ve egemenliğini zedelemek isteyenlere karşı bir araya geldiklerini dile getirdi.

Hufayd, "Burada vatandan başka derdi olmayan ve canını bunun için feda etmeye hazır gençler var. Sınırlarımız, hukukumuz ve yeraltı kaynaklarımıza kimsenin müdahale etmesini istemiyoruz. Bugün burada toplananlar, 'Libya tek vatandır, asla bölünmeyecek, kimse bize karşı haddi aşamaz' şeklinde sloganlar attı. Yunanistan'ın bu hadsizliğini Libya'da hiç kimse, bir çocuk bile kabul etmez." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 17 Kasım'da Libya'nın başkenti Trablus'a gelmiş ancak Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un kendisini karşılamak için havaalanına geldiğini öğrenince uçaktan inmeyi reddetmişti.

Bunun üzerine Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Dışişleri Bakanlığı da Dendias'a tepki göstermişti.

Etiketler : Yunanistan Nikos Dendias libya
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