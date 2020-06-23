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23 Haziran 2020 Salı 07:37:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 07:39:00

Libya'dan Mısır'a 'macera' mesajı!

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Libya Devlet Yüksek Konseyi, Mısır ordusunun yıllar önce Yemen'de olduğu gibi Libya'da bir maceraya sürüklenmesini beklemediklerini belirtti. Konsey, Mısır'ın Libya'ya müdahalesi halinde bunun 1962'de Yemen'e müdahalesi gibi kötü sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı

Darbeci Sisi'nin "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermesinin ardından, Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mısır ordusunun yıllar önce Yemen'de olduğu gibi Libya'da bir maceraya sürüklenmesini beklemiyoruz." ifadeleri yer aldı.

"MISIR İÇİN KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUR"

AA'da yer alan habere göre Mısır'ın kendisi açısından kötü sonuçlar doğuran 1962'de Yemen'deki Mütevekkili Krallığı'na karşı başlatılan devrimi desteklemesi hatırlatılan açıklamada, Mısır ordusunun Libya'da bir maceraya atılması halinde akıbetinin Yemen'dekine benzer olacağına dikkat çekildi.

"LİBYA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜ MISIR İÇİN TEHDİT Mİ?"

Açıklama'da Sisi'ye hitaben ise şu ifadeler kullanıldı: "Mısır'ın Libya'ya müdahalesi için bahane olarak kullanılan ulusal güvenlik sorunu ancak sınırlarının kapatılması ile çözülebilir. Yoksa Libyalıların özgürlüğü ve yönetiminin istikrarı Mısır rejimi için tehlike midir?"

"FİTNEYİ DAHA ÇOK ALEVLENDİRECEK"

Sisi'nin Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandırma çağrısının, "fitneyi daha çok alevlendirerek Libyalıları birbirlerine öldürtmek" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, bağımsız ve egemen bir devlet olan Libya'da meşru hükümetin görevinin, tüm Libya toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmek olduğu vurgulandı.

"MISIR 6 YILDIR LİBYA'YA MÜDAHALE EDİYOR"

Açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in Sisi'yi açıklamalarından dolayı kutlamasına da tepki gösterildi. Salih'in Mısır'ın müdahale için sahip olmadığı meşruluğu ona vermeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Mısır'ın Libya'ya yönelik güvenlik, siyaset, ekonomik ve sosyal koşulları ağırlaştıran müdahalesi 6 yıldır mevcut" ifadelerine yer verildi.

"MISIR ORDUSUNUN ENERJİSİ TÜKENMİŞTİ"

Mısır Yemen'de Mütevekkili Krallığı'na karşı 26 Eylül 1962 devrimini desteklemişti. Mütevekkili yanlıları ile Cumhuriyetçiler arasında çıkan iç savaşı Cumhuriyetçiler kazanmıştı. Tarihçiler, savaşı Cumhuriyetçilerin kazanmasına rağmen Suudi Arabistan'ın Mütevekkili yanlılarını destekleyerek Mısır ordusunun enerjisini tükettiğini, bunun da Mısır açısından 1967 Arap-İsrail Savaşı'nın sonucunu etkilediğini belirtiyor.

SİSİ'NİN TEHDİTKÂR AÇIKLAMASI

Darbeci Sisi, 20 Haziran Cumartesi günü, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını aktaran Sisi, "Sirte ve Cufra, kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun" ifadesini kullanmıştı.

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