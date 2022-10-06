Dünyaya Türkiye resti: Geri adım atmayacağız

Libya'dan dünyaya Türkiye resti! Başbakan Abdulhamid Dibeybe'den flaş sözler: Geri adım atmayacağız
Kaynak: AA
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe enerji alanında birçok ülkeyle anlaşmalar yapacaklarını söyledi. Diğer yandan Dibeybe, dünyaya "Türkiye" resti çekti ve "petrol” sinyali verdi.
Trablus merkezli "February" televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Dibeybe, "Bazı ülkelerin Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasına karşı çıkması beni ilgilendirmiyor." dedi.
"PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK"
Türkiye ile imzalanan anlaşmalarda yanlış olmaması için bir yıl boyunca tartışıldıktan sonra imza attıklarını dile getiren Dibeybe, Türkiye ile yapılan anlaşma doğrultusunda Libya karasularında petrol arama çalışmalarını başlatmaktan geri adım atmayacaklarını söyledi.
"ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Dibeybe, "Türkiye ile imzalanan deniz anlaşmasına göre, petrol arama çalışmaları yapılacak, haklarımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. İmzalanan protokol, bölgesel sularımızdaki büyük petrol servetimizi ve buna bağlı yatırımlarımızı güçlendirecek." ifadelerini kullandı.
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