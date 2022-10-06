Dünyaya Türkiye resti: Geri adım atmayacağız

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06 Ekim 2022 Perşembe 08:25:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 08:25:00

Libya'dan dünyaya Türkiye resti! Başbakan Abdulhamid Dibeybe'den flaş sözler: Geri adım atmayacağız

Kaynak: AA

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe enerji alanında birçok ülkeyle anlaşmalar yapacaklarını söyledi. Diğer yandan Dibeybe, dünyaya "Türkiye" resti çekti ve "petrol” sinyali verdi.

Trablus merkezli "February" televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Dibeybe, "Bazı ülkelerin Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasına karşı çıkması beni ilgilendirmiyor." dedi.

"PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK"

Türkiye ile imzalanan anlaşmalarda yanlış olmaması için bir yıl boyunca tartışıldıktan sonra imza attıklarını dile getiren Dibeybe, Türkiye ile yapılan anlaşma doğrultusunda Libya karasularında petrol arama çalışmalarını başlatmaktan geri adım atmayacaklarını söyledi.

"ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Dibeybe, "Türkiye ile imzalanan deniz anlaşmasına göre, petrol arama çalışmaları yapılacak, haklarımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. İmzalanan protokol, bölgesel sularımızdaki büyük petrol servetimizi ve buna bağlı yatırımlarımızı güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Abdulhamid Dibeybe LİBYA PETROL TÜRKİYE
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