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19 Eylül 2023 Salı 14:25:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 14:25:00

Libya'daki sel afetinden kurtulanlar zor günleri aşmaya çalışıyor

Kaynak: AA

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Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası'nın sel felaketine yol açtığı kentlerden Derne'de halk zor günleri aşmaya çalışıyor.

Kuzeyde Akdeniz ve güneyde Cebel el-Ahdar (Yeşil Dağ) tepeleriyle çevrelenen ortasından vadi geçen yaklaşık 100 bin nüfuslu Derne'de, Daniel Fırtınası'yla gelen yağmur iki barajın çökmesine ve faciaya neden oldu.

    Binlerce kişinin öldüğü afetin sonrasında hayatta kalanların büyük bölümü, harabeye dönen şehri tek etti. Yaşanan afet selden ziyade depremi andırıyor.

    Elektrik ve su kesintisinin yaşandığı şehirde kalanlar, hayata tutunmaya çabalıyor.

    İcbeyle Mahallesi'ndeki evinde sele yakalanan 54 yaşındaki Muhammed Adil, AA muhabirine, hayatında ilk kez böyle bir olaya tanıklık ettiğini belirtti.

    Akşam saatlerinde başlayan yağmurun gece sele neden olduğunu anlatan Adil, şöyle konuştu:

    "Gece sel felaketini yaşadık. Su, önüne ne geldiyse araç, duvar, bina götürdü. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Sakaldaki kılları sayabilirim ama şehit olanları sayamam. Birçok yakınımız şehit oldu."

    "Sebep olanları da Allah bildiği gibi yapsın"

    Ailesiyle felaketi yaşayan Ömer Haseni, kurtuldukları için Allah'a şükrettiklerini dile getirdi.

    Sel başladığında evini su bastığını anlatan Haseni, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

    "8 çocuğum var. Eşim evimizi su bastığını söyledi. Çocukları alıp çıktım. O anda evin kapısı kapandı, eşim ve küçük kızım içeride kaldılar. 'Onlar öldü' dedim ancak Allah onları kurtardı. O kurtardığı zaman insan kurtulur. Bu sıkıntıya sebep olanları da Allah bildiği gibi yapsın. Kur'an hatmi indirdim, Yasin ve Bakara surelerini okudum. Allah'a şükürler olsun, kaderimize razıyız. Derne ve diğer şehirlerin halkına Allah sabır versin. Allah, giden kardeşlerimizi şehit olarak kabul etsin. Hala ceset çıkarılıyor."

    "Yardıma ihtiyacımız var"

    Selle birlikte evlerinin yıkıldığını ve her şeylerini kaybettiklerini anlatan Haseni, şöyle konuştu:

    "Yardıma ihtiyacımız var. Az bir şey su, şeker ve domates getirdiler ancak burada çok aile var. Zulümdür bu arkadaş. Yetkililer nerede? Doğudan batıdan bazı insanlar yardım ediyorlar, Allah onlardan razı olsun ancak biz mağduruz, çocuklarımız var, yemeğimiz ve suyumuz yok. Camidekilerden Allah razı olsun, ancak ne zamana kadar oradan buradan pompayla su sağlanacak?"

    Ailesiyle sele yakalana 13 yaşındaki Miftah Nebil ise uykudayken gelen suyla dolan evden son anda çıkabildiklerini dile getirdi.

    Etiketler : Derna Sel felaketi Orta Akdeniz
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