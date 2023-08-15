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Libya'daki hava yolu şirketleri çatışmalar nedeniyle Trablus'a uçuşları durdurdu
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15 Ağustos 2023 Salı 16:00:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 16:00:00

Libya'daki hava yolu şirketleri çatışmalar nedeniyle Trablus'a uçuşları durdurdu

Kaynak: AA

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Ülke medyası, çatışmaların fitilini Suç ve Terörle Mücadele Birimi “Rada”nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'yı alıkoymasının ateşlediğini iddia ediyor.

Libya'da faaliyet gösteren devlet ve özel hava yolu şirketleri, dün geceden bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle başkent Trablus'a uçuşları durdurdu.

Libya devlet hava yolu şirketi "Afriqiyah Airways" tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı'na uçuşların askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada uçuşların başkentin 200 kilometre doğusundaki Misrata Havalimanı'ndan yapılacağı aktarıldı. Libyan Airlines'ın da uçuşlarını Misrata'ya taşıdığı kaydedildi.

AA muhabirine konuşan Uluslararası Mitiga Havalimanı Müdürü Lütfi et-Tabib, havalimanında faaliyetlerin devam ettiğini ancak bazı hava yolu şirketlerinin tedbir amaçlı uçuşları Misrata'ya taşıdığını söyledi.

Çatışmalar nedeniyle Bingazi'den Trablus'a yapılan uçuşların da askıya alındığı belirtildi.

ÇATIŞMALAR GECE GEÇ SAATLERDE BAŞLADI

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında dün başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar başlamıştı.

Libyalı yetkililer çatışmaların bugün de başkentin güneyi ve Ayn Zara bölgelerinde devam ettiğini açıkladı.

Ulusal Birlik Hükümeti ve Başkanlık Konseyi'nden çatışmalar ve nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülke medyası ise çatışmanın fitilini, Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'yı alıkoymasının ateşlediğini iddia etti.

Başkent Trablus'ta 28 Mayıs'ta da iki taraf arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.

"Rada" ve "444 Tugayı" ülkenin batısında faaliyet gösteren en güçlü iki milis grup olarak kabul ediliyor.

LİBYA'DA MİLİS GÜÇLER ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Libya'nın batı bölgelerinde faaliyet gösteren ve halk arasında milisler anlamına gelen "milişiyyat" olarak isimlendirilen birbirinden bağımsız silahlı gruplar arasında çeşitli aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.

Farklı üniformaları ile tanınan söz konusu silahlı gruplar, kağıt üzerinde Başkanlık Konseyi Başkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığına bağlı olsa da bağımsız hareket ediyor.

Etiketler : libya hava yolu trablus uçuş
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