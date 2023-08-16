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Libya'daki çatışmalarda bilanço büyüyor: 55 can kaybı
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16 Ağustos 2023 Çarşamba 18:24:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 18:24:00

Libya'daki çatışmalarda bilanço büyüyor: 55 can kaybı

Kaynak: IHA

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Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı güçler arasındaki çatışmalarda can kaybı 55'e, yaralı sayısı 146'ya yükseldi.

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında iki gün süren çatışmalarda can kaybı arttı. Trablus Acil Tıp ve Destek Merkezi sözcüsü yaptığı açıklamada, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e, yaralıların sayısının ise 146'ya yükseldiğini ifade etti.

ÇATIŞMALAR SONA ERDİ

Libya'da 444 Tugayı Komutanı Mahmud Hamza, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda Rada güçleri tarafından alıkonulmuştu. Hamza'nın alıkonulmasına yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken, iki silahlı güç arasında çatışmalar başlamıştı. Salı günü gece saatlerinde Hamza'nın tarafsız bir gruba teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varılmasının ardından çatışmalar sona ermişti. Varılan anlaşma kapsamında Trablus'taki tüm askeri operasyonların durdurulmasına, askeri birliklerin kışlalarına geri dönmesine, kamu ve özel mülke verilen zararın değerlendirilmesine ve Ulusal Birlik Hükümetinin çatışmalardan etkilenenlere tazminat ödemesine karar verildi.

Trablus'un önemli silahlı gruplarından olan Özel Caydırıcılık Gücü "Rada", Mitiga Havalimanı ve çevresindeki kıyı bölgesinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Diğer silahlı grup 444 Tugayı ise Trablus'un güneyindeki bölgeleri kontrol altında tutuyor.

Etiketler : libya trablus çatışma can kaybı
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