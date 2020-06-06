Büyük hezimet sonrası skandal Libya hamlesi!

Libya'da BAE ve çevre ülkeler ile birlikte darbeci Hafter'e açık açık destek veren Rusya, kritik noktaların kaybedilmesinin ardından yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Gazeteci Levent Kemal, Rusya'nın Mısır üzerinden Libya'ya asker soktuğunu duyurdu.

Kemal açıklamasında şunları söyledi:

Önemli kaynaklar yeni bir Rus paralı asker biriminin Mısır üzerinden [karayolu] ile Libya'nın doğusuna giriş yaptığını, söz konusu birimin Hafter saflarındaki paralı unsurlara komuta edeceğini iddia ediyorlar.

"BÖLGEYE UÇAK GÖNDERMEDİK" DEMİŞLERDİ

Libya'ya Hafter'e destek vermek amacıyla 14 savaş uçağı gönderen Ruslar, kesin bir dille gündemdeki konuyu yalanlamıştı. Bunun üzerine ABD, Putin'i zora düşürecek görüntüleri paylaştı.