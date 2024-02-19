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Libya'da silahlı saldırı: 10 ölü
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19 Şubat 2024 Pazartesi 11:06:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 11:06:00

Libya'da silahlı saldırı: 10 ölü

Kaynak: AA

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Libya'nın başkenti Trablus'ta milis gruba yönelik saldırıda 10 kişi öldü.

Libya'nın başkenti Trablus'ta aralarında İstikrar Destekleme Birimi milislerinin de bulunduğu gruba kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü.

Trablus Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında, Trablus Emniyet Müdürü Halil Vuheybe'nin dün Trablus'un Ebu Selim bölgesinde düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Ebu Selim bölgesinde bir evde aralarında İstikrar Destekleme Birimi milislerinin de bulunduğu bir gruba kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini kaydeden Vuveybe, saldırıda 10 kişinin öldüğünü aktardı.

Vuheybe, emniyet birimlerinin saldırının düzenlendiği evde gerekli incelemeleri yaptığını ve faillerin bulunması için çalışma başlatıldığını belirtti.

BM'DEN SALDIRIYA KINAMA

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamada, Ebu Selim bölgesinde 10 kişinin öldüğü saldırının kınandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca UNSMIL'in olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

Etiketler : libya saldırı milis
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