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23 Eylül 2023 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 13:45:00

Libya'da selde ölenlerin kimlik tespit çalışmaları başladı

Kaynak: AA

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Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), 10 Eylül'de ülkenin doğusunu vuran selde hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.

Selden en çok etkilenen Derne'de cesetlerin enkaz altından ve denizden çıkarılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Selde hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları da başladı. Bu kapsamda Derne'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Afetzedeler Kimlik Tespit Ekibi (DVI), burada yetkililerle durum değerlendirmesinde bulundu.

UBH'ye bağlı "Hükümetimiz" adlı Facebook sayfasından yapılan açıklamada, DVI'nin, Interpol tarafından gönderilen ilk ekip olduğu belirtildi.

UBH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı ise Interpol Genel Sekreterliğinin başka ülkelerden de kimlik tespiti için Libya'ya ekip göndereceğini açıkladı.

Açıklamada, bu çalışmaların, İçişleri Bakanlığına bağlı Arap ve Uluslararası Kriminal Polis Ofisiyle koordinasyon içinde yürütüleceği kaydedildi.

DVI, genetik, diş hekimliği, adli tıp ve diğer teknik alanlardaki uzmanlardan oluşuyor.

Libya'da selin yaşandığı ilk günlerde birçok ceset, kimlik tespiti yapılmadan defnedilmişti.

Libya'nın doğusundaki hükümete bağlı İçişleri Bakanlığı, defnedilen kişilerin fotoğraflarını çekerek ailelerinin daha sonra kimlik tespiti yapabilmesi için bunları özel bir internet platformundan paylaşmıştı.

Sonraki günlerde ise cesetler, eşleştirme yapılmak üzere DNA numuneleri alındıktan sonra defnedilmişti.

SEL NEDENİYLE KİMSESİZ KALAN ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINACAK

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, 10 Eylül'de yaşanan selde ailesini kaybeden çocukların devlet koruması altına alınmasına karar verdi.

Doğudaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad'ın aldığı karar, hükümetin resmi Facebook sayfasında yayımlandı.

Kararın ilk maddesine göre, Derne ile civar kentleri vuran Daniel Fırtınası'nda ailesini kaybeden tüm Libyalı çocuklara "devlet koruması altında" statüsü verilecek.

İkinci maddeye göre, devlet, karar kapsamına giren her çocuğa sosyal ve psikolojik destek sağlayacak. Bu kapsamda çocuklara aylık yardım bağlanacak, barınmaları için uygun yerler tahsis edilecek, eğitim ve tedavi masrafları karşılanacak.

Üçüncü maddeye göre ise kimsesiz çocukların tespiti için kurulacak uzman komite, çalışmalarını en geç bir ay içinde tamamlayacak.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası", Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

Etiketler : libya sel felaketei kimlik
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