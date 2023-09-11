Libya'da sel felaketi: Bin 500'den fazla ölü, 7 bin kayıp

Libya'da sel felaketi: Bin 500'den fazla ölü, 7 bin kayıp

Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söyledi.

Ebu Zeribe, AlHadath televizyonuna yaptığı açıklamada, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını belirtti.

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Milletvekili ise sadece Derne kentinde 1500'den fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Daha önce sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

LİBYA'NIN BİNGAZİ KENTİNDE SELDEN ETKİLENENLER OKULLARDA MİSAFİR EDİLECEK

Libya Eğitim Bakanlığına bağlı Bingazi Eğitim İzleme Kurumu konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, okullarda görev yapan personelden, binaları, selden zarar görenlerin barınmaları için hazırlamaları ve acil durum odaları oluşturmalarının istendiği ifade edildi.

Kurumun açıklamasında, personele, 24 saat eğitim kurumlarında hazır bulunmaları talimatı verildiği kaydedildi.

Bingazi Eğitim İzleme Kurumu Başkanı Belıyd el-Verfeli de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte eğitime 14 Eylül'e kadar ara verildiğini, duruma göre bu sürenin daha da uzatılabileceğini söyledi.

Yaşanan felaket nedeniyle hükümet kurumlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getiren Verfeli, Bingazi'deki eğitim kurumlarının hem kentteki hem de civar bölgelerdeki felaketzedeleri okullarda ağırlamaya hazır olduğunu aktardı.

TÜRKİYE'DEN LİBYA'DAKİ KASIRGADA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Libya'yı etkileyen kasırgada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya'yı dünden bu yana etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel Kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalının hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Libya halkına ve Libya'ya başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu doğal afet karşısında da kardeş Libya'ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır." ifadeleri yer aldı.

AFAD'DAN LİBYA'YA YARDIM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan sel felaketi nedeniyle Libya'ya yardım gönderecek.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de Libya'nın Beydağ, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmesi ve Libya hükümeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine yardım gönderilecek. Libya'ya 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli, çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ile jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesi gönderileceği belirtildi.