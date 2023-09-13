13 Eylül 2023 Çarşamba 11:43:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 11:43:00
Libya'da sel felaketi: 6 bin kişi ölü
Kaynak: AA
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.
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