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11 Eylül 2023 Pazartesi 16:36:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 16:36:00

Libya'da sel: 20 ölü

Kaynak: AA

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Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan 'Daniel' fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

El-Beyda İl Sağlık Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Beyda ve Şehhat kentlerinde sel nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ambulans ve Acil Servis Biriminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Suse kentinde yaşanan selde 3'ü kadın 7 kişinin öldüğü kaydedildi.

Devlete bağlı Kriz ve Acil Durum Odası Sözcüsü Velid el-Urfi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merc kentinde sel felaketi sırasında aracında mahsur kalan bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Libya'nın doğusundaki çeşitli kentlerde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 20'ye ulaştı.

Trablus merkezli "February" televizyonu, sel nedeniyle 50 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

3 günlük yas ilan edildi

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Dibeybe, ülkeyi olumsuz etkileyen sellerle ilgili başkent Trablus'ta olağanüstü gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Selden etkilenenlere yardım için gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini belirten Dibeybe, tüm yetkililere ve bakanlara doğudaki bölgelerin durumunu gözden geçirme çağrısında bulundu.

Gerekli tüm imkanların kullanılması için devlet kurum ve kuruluşlarına talimat verdiğini aktaran Dibeybe, ülkede 3 gün yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya çekileceğini söyledi.

Dibeybe, dış kaynaklı bölünmelerin, kendilerini, selden etkilenen bölgelere yardım etmekten alıkoyamayacağını ifade ederek, Libya halkına karşı görevlerini yerine getireceklerinin altını çizdi.

LİBYA'NIN DOĞUSUNDA SEL

Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, "Daniel" fırtınası nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

Olumsuz hava şartları Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Etiketler : LİBYA SEL CAN KAYBI
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