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18 Haziran 2023 Pazar 20:23:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 20:23:00

Libya'da seçim kanunu uzlaşmasında sona doğru

Kaynak: AA

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Libya Devlet Yüksek Konseyi, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi tarafından onaylanan seçim kanunlarının Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily'e sunulduğunu duyurdu.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Basın Ofisi'nin Facebook hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 6+6 Komitesi tarafından onaylanan seçim kanunlarının nihai sonucunu BM Libya Özel Temsilcisi Bathily'e iletti.

Mişri, Bathily'e gönderdiği mesajında, "seçim kanunlarının Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edildiğini, nihai ve bağlayıcı olduğunu" ifade etti.

Mesajında Mişri, uzak ihtimal de olsa herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulması halinde bunun ortak 6+6 Komitesi aracılığıyla yapılacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Etiketler : libya libya seçim afrika
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