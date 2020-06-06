Libya'dan petrol atağı! Resmen duyurdular

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06 Haziran 2020 Cumartesi 07:16:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 08:10:00

Libya'da petrol üretim sahaları yeniden açılacak

Kaynak: AA

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Libya'nın güneyindeki Şerare ve el-Fil petrol sahalarının yeniden faaliyete geçeceği belirtildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Petrol Tesisleri Muhafız Kurumu Yetkilisi Ali el-Zib, el-Ahrar televizyon kanalına yaptığı açıklamada, güneydeki Şerare ve el-Fil petrol sahalarının yakında yeniden açılacağını duyurdu.

Zib, uzun süredir kapalı tutulan petrol sahalarının açılacağı tarih hakkında bilgi vermedi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Bu yılın başından beri üretimin durdurulduğu Şerare petrol sahasında günlük 300 bin varil ham petrol üretimi yapılıyordu.

Şerare ve Fil petrol sahaları hala ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolünde bulunuyor.

Petrol gelirlerinden istifade edilmediğini ileri süren Hafter tarafı, bu yılın başında güneydeki petrol sahaları ve Akdeniz'deki bazı petrol ihraç limanlarını işgal ederek üretimi durdurmuştu.

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