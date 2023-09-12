Libya'da meydana gelen selde bilanço ağırlaşıyor! Can Kaybı 5 bin 200'e ulaştı

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, binlerce kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Başkan Erdoğan: Türkiye Libya halkının yanındadır

Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti

SEL FELAKETİNDE KAYIP KİŞİ SAYISI 10 BİNE ULAŞTI



Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu

Libya Kızılayı, sel felaketinde 20 bin ailenin yerinden olduğunun tahmin edildiğini duyurup yardım çağrısında bulundu.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ



Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti, dün olağanüstü kabine toplantısı düzenlemiş, afetten etkilenen bölgelere yardım yapılmasını da içeren bir dizi karar almıştı.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

ERDOĞAN LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI EL-MENFİ İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, telefon görüşmesinde, Libya'daki sel felaketi nedeniyle Menfi'ye üzüntülerini bildirerek, geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.