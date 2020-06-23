Türkiye düşmanları bir arada! Darbecilere desteğini açıkladı

Suriye'de Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Valid El Muallim yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Libya’daki durumun çözülmesi için Mısır tarafından yapılan müdahaleye destek verdiğini duyurdu.

El Muallim, Suriye Haber Ajansına verdiği demeçte, “Mısır halkını destekliyoruz, Mısır, Arap Ulusal güvenliğini sağlamak istiyor “ ifadelerini kullandı.

Libya’daki yerel kaynaklar ise, Esed rejimi tarafından defalarca Hafteri desteklemek için milis güç gönderildiğini açıkladı.