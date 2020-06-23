Türkiye düşmanları bir arada! Darbecilere desteğini açıkladı

Libya'da kirli ittifak! Darbecilere desteğini açıkladı
Suriye'deki kanlı Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Valid El Muallim, Mısır'ın Libya'daki girişimini desteklediklerini açıkladı.
Suriye'de Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Valid El Muallim yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Libya’daki durumun çözülmesi için Mısır tarafından yapılan müdahaleye destek verdiğini duyurdu.
El Muallim, Suriye Haber Ajansına verdiği demeçte, “Mısır halkını destekliyoruz, Mısır, Arap Ulusal güvenliğini sağlamak istiyor “ ifadelerini kullandı.
Libya’daki yerel kaynaklar ise, Esed rejimi tarafından defalarca Hafteri desteklemek için milis güç gönderildiğini açıkladı.
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