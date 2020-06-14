Libya'da hükümet güçlerinin güneydeki stratejik zaferi: Eş-Şuveyrif

Libya'da hükümet güçlerinin, ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı verdiği mücadelede gözler Sirte savaşında iken ordu birlikleri, Hafter milislerinin sevkiyat için kullandığı ve stratejik öneme sahip 350 kilometrelik ana ikmal yolunda ve bu yol üzerindeki Eş-Şuveyrif bölgesinde kontrolü sağladı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından 11 Haziran'da yapılan açıklamada, Hafter milislerinin ülkenin güneyi ile batısı arasında sevkiyat için bir yıldan beri kullandığı 350 kilometrelik ana ikmal yolunun Libya ordusu tarafından kontrol altına alındığı duyuruldu.

Açıklamayla birlikte yayımlanan haritaya göre, güzergâh Sebha'nın kuzeyindeki Eş-Şuveyrif bölgesinden başlayıp kuzeye doğru uzanıyor ve üç kola ayrılarak Nesme, Karyat ve Mersit kentlerine ulaşıyor. Haritada yol güzergahı üzerindeki yerleşim yerleri Libya ordusunun kontrolü altında görülüyor.

Trablus'un güneyindeki birçok bölgenin kontrolünü çatışmadan geri almayı başaran Libya ordusu, ana ikmal yolunu denetim altına alarak; milislerin, silah, cephane ve mühimmat geçişini de engellemiş oldu.

Hafter milislerinin Cebel Garbi'deki ikmal hattı kesildi

İkmal hattı üzerindeki en önemli yerleşim alanı ise vilayet sınırındaki son yerleşim birimi olan Eş-Şuveyrif bölgesi. Cebel Garbi bölgesini Fizan'a bağlayan Eş-Şuveyrif'in alınması ile Cufra Hava Üssü ile Sebha'ya bağlı olan Temenhent Askeri Üssünün ikmal yolu kesildi.

Trablus'un 140 kilometre güney batısındaki Vatiyye Üssünden 18 Mart'ta geri çekilen Hafter milisleri, Cebel Garbi'deki Zintan ve er-Recban üslerinde halen ağır ve hafif silahlarla konuşlanmış durumda.

Hafter milislerinin bölgedeki varlığı çevredeki yerleşim birimleri, Cebel Garbi vilayetindeki diğer askeri üsler ve sahil kesimi için bir tehdit teşkil ederken bu milislerin ikmalden mahrum kaldıklarında doğu bölgesine doğru kaçacakları tahmin ediliyor.

Su ve petrol kaynakları için kritik bölge

Eş-Şuveyrif alan olarak küçük bir yerleşim birimi olmasına rağmen beldeden geçen su kaynağı, ülkenin güneyinin önemli bir kısmının ihtiyacını temin ediyor.

El-Megerhe kabilesinin etkili olduğu Eş-Şuveyrif, yalnız su kaynakları açısından değil, aynı zamanda Şerara, El-Fil ve Zaviye petrol sahalarının lojistiği açısından da kilit bir konumda bulunuyor.

Libya ordusunun Eş-Şuveyrif'i ele geçirmesi bölgedeki petrol ve su güvenliği sağlamasının yanı sıra güneydeki Ubari kentinin kontrolünü de kolaylaştırıyor.

Güneyin kontrolünün sağlanmasında Eş-Şuveyrif'in önemi

Eş-Şuveyrif, ülkenin güneyinin kontrolünde önemli bir kent olan Sebha ve bu kente bağlı Temenhent üssüne en yakın yerleşim birimi olması bakımından da önem arz ediyor.

Diğer yandan Sebha kenti üzerindeki Cufra, Temenhent ve Berek eş-Şati üsleri ise Hafter milislerine bağlı 12. Tugay tarafından güçlü bir şekilde korunuyor.

Libya'nın güney batısında yer alan Gadamis kenti ise Cezayir ve Tunus sınırına yakın bir üçgende özel bir konumda bulunuyor. Eş-Şuveyrif'ten başlayan güney yolunun diğer ucu Gadamis'e kadar uzanıyor.

Sirte'ye yönelik harekatın en önemli hedeflerinden birisi olan Cufra Üssü'ne ulaşan diğer yol Eş-Şuveyrif'ten geçiyor. Bu nedenle muhtemel bir harekatta bu yolun kullanılması ihtimal dahilinde.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 4 Haziran'da da Kasr Bin Gaşir'de kontrolü sağlamıştı.

Ordudan 6 Haziran Cumartesi günü yapılan açıklamada da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" ismiyle yeni bir harekat başlatıldığı duyurulmuştu.