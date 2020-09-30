Libya'da Hafter milisleri yolcu uçağının piste inişini engelledi
Kaynak: AA
Libya'nın Afriqiyah Havayolları'na ait bir sivil uçak, Sebha Havaalanı'na iniş yapamadı. Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin uçağın inişine izin vermediği aktarıldı.
Havayolları firmasından bir kaynağın, Libya'nın yerel Al-Ahrar kanalına verdiği bilgiye göre, Hafter milisleri, sivil yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Sebha kentindeki havaalanına inişini, piste silahlı bir askeri araç koyarak engelledi.
Uçağın, yaklaşık 100 yolcusuyla başkent Trablus'un Mitiga Havaalanı'ndan kalkarak Sebha'ya yolcu taşıdığı belirtildi.
Yerel yetkili makamlar, ay ortasında Trablus'tan Sebha Havaalanı'na 6 yıl sonra ilk kez uçuşların başladığını duyurmuştu.
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