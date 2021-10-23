VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize muhakkak ulaşacağız"
"Türkiye'yle ticaret hacmi çarpıcı şekilde artacak"
AKM Millet Bahçesi, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak!
Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun ilk toplantısı yapıldı
Sağlıkta 'dijital denetim' dönemi
'Gerçek mermi' olduğu ortaya çıktı
2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı
Terör operasyonları PKK'nın iletişim ağlarını da kesti
Türkiye'nin altın üretimine katkı sağlayacak
2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı
"Aradığım deli kızı buldum"
El ele alışverişte
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Alanyaspor
Sevgilisinden Hadise'ye romantik kutlama!
Birce'den Son Yaz açıklaması
NFT'si görücüye çıkıyor
"Bensu ne derse o"
Albüm öncesi single
Yeni klip heyecanı
'Uzun Gün Batımı'na ödül
852 yatırım teşvik belgesi verdi
ABD, Tel, bir El Kaide elebaşının öldürüldüğünü açıkladı
Bakan Akar'dan F16 açıklaması
23 Ekim 2021 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 09:15:00

Libya'da bir toplu mezar daha bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya'da, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde, yeni bir toplu mezar daha bulunduğu belirtildi.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kuruma bağlı ekiplerin, Terhune'deki Tarım Projesi bölgesinde yeni bir toplu mezara ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, mezar içindeki cesetlerin çıkarılması işlemine bugün başlanacağı aktarıldı ancak ayrıntı verilmedi.

Halife Hafter milislerinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinden sık sık yeni cesetler çıkarıldığı haberleri gelirken tespit edilen toplu mezar sayısı 81'e ulaştı.

Libya makamları, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda 248 cesede ulaştı. Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

Etiketler : libya toplu mezar halife hafter
‘Ebedi Barış' fark yarattı

‘Ebedi Barış' fark yarattı
Dava Ersoy'un kendine biçtiği değer kadar

Dava Ersoy'un kendine biçtiği değer kadar
'Yargı'yı reddetti

'Yargı'yı reddetti
New York'ta sıradışı imaj

New York'ta sıradışı imaj
8'nci kez Harbiye'de

8'nci kez Harbiye'de
‘Aşıklar Bayramı' setinden ilk kare

‘Aşıklar Bayramı' setinden ilk kare
Görkemli açılış

Görkemli açılış
Berlin Kapalıçarşı'da

Berlin Kapalıçarşı'da
Galada şıklık yarışı

Galada şıklık yarışı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER