28 Mayıs 2020 Perşembe 16:28:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 17:20:00
Libya ve Malta arasında önemli mutabakat
Kaynak: AA
ABONE OL
Libya ve Malta hükümetleri ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.
Ayrıntılar geliyor...
- ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
- George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
- Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
- Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
- Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
- İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bine yaklaştı