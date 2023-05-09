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Libya, Türk şirketleriyle verimli işbirlikleri yapmak istiyor
09 Mayıs 2023 Salı 19:46:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 19:46:00

Libya, Türk şirketleriyle verimli işbirlikleri yapmak istiyor

Kaynak: AA

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ramazan Bucenah, ülkenin güney bölgelerini ve şehirlerini enerji, tarım ve sanayi alanlarında kalkındırmak için Türk şirketleriyle verimli işbirlikleri gerçekleştirmeyi arzuladıklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bucenah, Türk işadamları ve Türk firmalarının temsilcilerinden oluşan bir heyet ile Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Türk yatırım şirketleri ile Güney Kalkınma ve Geliştirme Ajansı arasında teknik ve mesleki deneyim alışverişi, Türk yatırım şirketlerinin teknolojik gelişmesinden istifade edilmesi ve bunun Libya'nın güney bölgelerinin kalkınmasında kullanılması başta olmak üzere bir dizi konu ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Güney Kalkınma ve Geliştirme Ajansı'nda çalışan personeli eğitmek için Türk heyetiyle işbirliğini güçlendirme konusu da masaya yatırıldı.

Başbakan Yardımcısı Bucenah, görüşmenin Libya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin önemini yansıttığına dikkati çekti.

Libya'nın Türkiye ile tarihi ilişkileri olduğunu kaydeden Bucenah, iki ülkenin halkı arasındaki ilişkilerin sürdürülmesini, ekonomik ve ticari alanlardaki işbirliğinin güçlü kalmasını önemsediklerini vurguladı.

Etiketler : Libya Türk şirketleri Bucenah Güney Kalkınma
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