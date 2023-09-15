VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron, Niamey Büyükelçisi'nin "kelimenin tam anlamıyla rehin alındığını" söyledi
AB'nin Ukrayna tahıl ürünlerine uyguladığı yasak kalkıyor
FETÖ, faaliyet gösterdiği ülkelerde darbe yemeye devam ediyor
"2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacağız"
İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Ünlü Meteoroloji editörü Gökhan Abur hayatını kaybetti
15 Eylül 2023 Cuma 21:15:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 21:15:00

Libya: Sel felaketi nedeniyle Cebel el-Ahdar bölgesinde yaklaşık 5 bin ev zarar gördü

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınasında birkaç kenti çevreleyen Cebel el-Ahdar bölgesinde yaklaşık 5 bin evin zarar gördüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Hazırlanan ön rapora göre meydana gelen sel ve su baskınları sonucu Cebel el-Ahdar bölgesinde yaklaşık 5 bin ev zarar gördü." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede yaklaşık 35 kilometrelik hasarlı yol ile 20 kilometrelik ana yağmur suyu drenaj hattının onarıma ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, altyapının zarar görmesinin içme suyu şebekelerini olumsuz etkilediği, bu nedenle birçok bölgede içme suyuna erişim sağlanamadığı aktarıldı.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Derne, Beyda, Bingazi, Merc, Taknis, Suse, Mehili ve Verdiyye kentlerinde sel felaketine yol açmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

Etiketler : libya sel felaket
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX