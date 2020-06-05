Libya ordusu, Terhune vilayetini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu
Libya ordusu, Terhune vilayetini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu.
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere karşı başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı, Ayn Zara, Vadi er-Rebi, Kasr Bin Gaşir bölgelerinde tamamen kontrolü sağladıktan sonra Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune vilayetini yeni hedef olarak belirlemişti.
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