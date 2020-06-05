vilayetinimilislerinden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere karşı başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı, Ayn Zara, Vadi er-Rebi, Kasr Bin Gaşir bölgelerinde tamamen kontrolü sağladıktan sonra Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune vilayetini yeni hedef olarak belirlemişti.