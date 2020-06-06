Libya ordusu Sirte kentini Hafter milislerinden geri aldı

Libya Ordusu, sahil kenti Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlatmıştı.Libya ordusunun Trablusun 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte kentini darbeci Hafter milislerinden geri aldığı açıklandı. Operasyonun ilk aşaması tamamlandı.

SİRTE KENTİNİN ÖNEMİ NE?

Libya'nın başkenti Trablusun 450 kilometre doğusunda yer alan Sirtenin nüfusu 2012 yılı verilerine göre 79 bin olarak açıklandı. Farklı kentlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle göç alan kentte nüfusun 100 bini aşmış olabileceği tahmin ediliyor. Akdeniz sahil kenti Sirte, kendisiyle aynı ismi taşıyan Sirte Körfezi'nde yer alıyor. Öte yandan, devrik lider Kaddafi, 17 Şubat devrimi esnasında Trablusta kontrolü kaybedince kendi memleketi olan Sirteye 1 Eylül 2011'de geri dönerek buraya sığındı. Kaddafi, 20 Ekimde de yine bu şehirde öldürüldü. Haziran 2015te DEAŞ'ın kontrolüne geçen kent, Aralık 2016da kurtarıldı. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac kentin DEAŞ mensuplarından temizlendiğini 18 Aralık 2016'da duyurdu.

YENİ HEDEF CUFRA...

Cufra, başkent Trablusun 650 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Cufra, Hafter milislerinin işgalindeki stratejik Cufra Askeri Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor. Hafter milislerinin, uluslarası destekçilerinin milislere gönderdiği askeri takviyelerin bu hava üssüne geldiği buradan da cephelere taşındığı biliniyor. Libyanın coğrafi olarak tam ortasında yer alan bölge, Kaddafi döneminde Cufra vilayeti olarak isimlendirildi. Bir çöl kasabası olan Cufra, kaliteli ve kendine has aroması bulunan hurmaların yetiştirildiği bahçeleri ile biliniyor.