  • BIST
    108344
  • Dolar
    6,7738
  • Euro
    7,5700
  • Altın
    378,3920
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor
Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
Pegasus 4 Haziran'dan itibaren yurt içinde 39 hatta uçmaya başlıyor
Gazi Koşusu'nun tarihi belli oldu
Çin-ABD gerginliği yeni bir safhaya taşınıyor
Doğu Karadeniz'de yılan paniği
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 942'ye yükseldi
Libya ordusu ile Hafter milisleri Trablus Havaalanı çevresinde çatışıyor
Almanya, ABD'deki ırkçılığa sahip çıktı! Tepki gösteren futbolculara ceza kesilecek
Dehşete düşüren anlar! Köpeği fırça sapıyla dövdü kasabın da üzerine bıçakla yürüdü
Açıklanan paketler otomotiv sektörüne can suyu olacak
Korona testi kuyruğu!
Fransa eriyor... Ekonomi Bakanı Le Maire'den flaş açıklama: Yüzde 11 küçülebiliriz
Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip, bıçakladı
Türk Milli Takımı dünya şampiyonu oldu
Restoranda pompalı dehşeti!
Bakan Albayrak'tan twitter üzerinden açıklama: Birlikte başarıyoruz
Bakan Kasapoğlu duyurdu... Spor tesislerinde uygulanacak tedbirler belli oldu
Satrançta Swiss Manager online hakem eğitimleri başladı
Cammu Keşmir'deki çatışmada 2 direnişçi öldü
Bisiklet sektörü Kovid-19 sürecinden kayıpsız çıkmayı hedefliyor
Libya'da Hafter'in işi sahada zorlaşmaya devam edecek
ABD'nin yakın tarihine sürülen kara leke!
02 Haziran 2020 Salı 12:36:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 12:36:00

Libya ordusu ile Hafter milisleri Trablus Havaalanı çevresinde çatışıyor

ABONE OL

Libya ordusu ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında, Trablus Havalimanı çevresindeki bölgelerde çatışmalar devam ediyor.

AA ekibi, Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Trablus Uluslarası Havalimanı çevresindeki Remle bölgesinde Libya Ordusu ve Hafter milisleri arasındaki çatışmaları görüntüledi.

Hafter milislerinin işgalindeki havaalanının çevresindeki sivil yerleşim bölgelerinin büyük yıkıma uğradığı görüldü.

Ordu birlikleri, saldırı öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, araçlara yüklü ağır silahların cephelere nakledildiği dikkati çekti.

Ağır çatışma sesleri duyuldu

LİBYA ORDUSUNUN SON DÖNEMDEKİ BAŞARILARI

Libya Ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Ordu birlikleri, son olarak 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Ordu birlikleri, pazar günü Trablus Havalimanı'na doğru ilerleyişe geçmiş, havalimanı çevresindeki bazı bölgeleri milislerden arındırmıştı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER