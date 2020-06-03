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03 Haziran 2020 Çarşamba 20:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 21:39:00

Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı

Kaynak: AA

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Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’nda kontrolü sağladığını duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Libya ordusu resmi sözcüsü Albay Muhammed Kununu, “Askeri birliklerimiz Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü tamamen sağladı.” ifadelerini kullandı.

Kununu açıklamasında, Kasr bin Gaşir bölgesine doğru kaçan Halife Hafter’e bağlı milislerin peşine düştüklerini de açıklamasında vurguladı.

Libya ordusu bugün Trablus Uluslararası Havaalanı’nı Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlattığını duyurmuştu.

TRABLUS ULUSLARARASI HAVAALANI

Başkent Trablus’un 27 kilometre güneyinde Kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı 1934 yılında İtalyanlar tarafından yapıldı.

Askeri hava üssü olarak kurulan havaalanı ilk önce “Regia Aeronautica” olarak isimlendirilmişti. 1938 yılında genişletilerek, adı “Tripoli-Castel Benito” olarak değiştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından Mart 2011’de Libya hava sahasına getirilen uçuş yasağından dolayı uçuşlara kapatıldı.

Aynı yılın ağustos ayında Kaddafi karşıtı devrimci Zintan Tugayı havaalanını ele geçirdi ve Ekim 2011’de uçuşlara tekrar başlandı.

2014 yılı ağustos ayında Fecr Libya milis grubunun havaalanına saldırarak burada kontrolü ele geçirmesinin ardından uçuşlar durdurularak, Mitiga askeri havaalanına nakledildi ve bir daha da kullanılamadı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.

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