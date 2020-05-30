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30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:27:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:42:00

Libya ordusu Hafter milislerinin işgalindeki bölgelerde ilerliyor

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Libya ordusu, başkent Trablus'ta ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Havalimanı ile Remle mevkisine "güçlü bir şekilde" ilerlediklerini duyurdu.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ordunun başkentin güney kesimindeki Trablus Havalimanı ile Remle mevkisi çevresinde güçlü ilerlediği belirtildi.

Operasyon kapsamında 2 silahlı aracın ele geçirildiği ve 6'sının kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, ordunun ilerleme kaydetmesiyle bölgedeki Hafter milislerinin kaçtığı ve milislere ait bazı cesetlerin geride bırakıldığı ifade edildi.

KAYIPLARA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

- Libya hükümet güçleri, beldeleri milislerden arındırmayı sürdürüyor

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Ordu birlikleri, son olarak 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.

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