  • BIST
    108097
  • Dolar
    6,6981
  • Euro
    7,4964
  • Altın
    371,8860
İstanbul
13 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa Konseyinden Avusturya'ya 'başörtüsü yasağı' tepkisi
Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu
Irak, ABD ile 'ülkedeki askeri varlığını görüşmek' için masaya oturmaya hazırlanıyor
Beyaz Saray'ın önü yüksek demirli bariyerlerle çevrildi
Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenlemeye ilişkin görüşmeler tamamlandı
Yemen Başbakanı Kovid-19'la mücadelede uluslararası toplumdan destek istedi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Koca'dan salgın sona ermedi uyarısı
Bakan Çavuşoğlu, 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Trump'a uyarı: Protestoculara karşı tonunu yumuşat
Bakan Koca: İlaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağız
İşte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ruhsat sahaları
Trump, Brezilyalı mevkidaşıyla G-7'yi ve Kovid-19'u görüştü
Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 380 bini aştı
ABD ordusundan Washington'a ulusal muhafız yığınağı
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezine 120 yataklı otel inşa ediliyor
İsrail'de son bir ayın en yüksek Kovid-19 vaka artışı
Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı
Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, kabul edildi
Kabil'de camide bombalı saldırı: 2 ölü
New York'ta yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 940'a yükseldi
CHP'li Engin Altay'dan skandal ifadeler: Teröristlerle bekçileri aynı kefeye koydu
Libya ordusu başkent Trablus'un güneyinde 2 tank ele geçirdi
02 Haziran 2020 Salı 15:24:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 15:24:00

Libya Ordusu, Hafter güçlerine ait askeri unsurları hedef aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya ordusu hava kuvvetleri, başkent Trablus'un 100 kilometre güneyindeki Giryan kenti yakınlarında, Halife Hafter'e bağlı iki askeri birliğin etkisiz hale getirildiğini, araçların da imha edildiğini duyurdu.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, orduya bağlı hava unsurları, Giryan kentinin güneydoğusundaki Kadame mevkisinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı askeri unsurları hedef aldı.

Ardından yapılan ikinci bir açıklamada da "Hava kuvvetlerimiz, Kadame mevkisindeki kavşakta başka bir milis birliğini ve askeri aracı yine başarıyla hedef almıştır." ifadelerine yer verildi. Toplamda iki silahlı milis birliğin etkisiz hale getirildiği ve iki askeri aracın imha edildiği belirtilen açıklamada, "kanun dışına çıkanların etkisiz hale getirilmeye devam edildiği" kaydedildi.

BAŞKENTİN GÜNEYİNDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusu ile darbeci Halife Hafter'e bağlı güçler arasında, Trablus Uluslarası Havalimanı çevresinin de dahil olduğu başkent Trablus'un güneyindeki bölgelerde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Libya ordusu, Hafter güçlerinin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza atmış, son olarak 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan çekilen Hafter'e ait askeri unsurların, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı. Ordu birlikleri, pazar günü Trablus Havalimanı'na doğru ilerleyişe geçmiş, havalimanı çevresindeki bazı bölgeleri Hafter güçlerinden arındırmıştı.

Hafter güçleri, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter güçleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER