Libya Ordusu Sözcüsü: Vazgeçmeyeceğiz

Libya Ordu Sözcüsü 'vazgeçmeyeceğiz' deyip açıkladı: Son bir çağrıda buluyoruz
Libya ordusu hava unsurları, Sirte'de bulunan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri hedef aldı. Libya Ordu Sözcüsü Albay Kununu, Sirte için son bir çağrıda daha bulunduklarını açıkladı, 'Sirte'de yeniden devletin kontrolünün sağlanması yönündeki hedefimizden vazgeçmeyeceğiz.' dedi.
Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Askeri birliklerimiz Sirte kenti içinde konuşlanmış Hafter milisleri ve paralı askerlere yönelik hava operasyonu düzenledi." ifadesine yer verdi.
Son birkaç aydır Sirte'nin ileri gelenlerine "aklı hakim kılma ve kenti savaş belasından uzak tutma" çağrıları yaptıklarına işaret eden Kununu, bugün Sirte için son bir çağrıda daha bulunduklarını vurguladı.
Operasyon merkezi tarafından hazırlanan harekat planı çerçevesinde milisleri hedef almaya devam ettiklerinin altını çizen Kununu, "Sirte'de yeniden devletin kontrolünün sağlanması yönündeki hedefimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.
Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.
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