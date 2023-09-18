VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya bu zirveyi konuşuyor... Görüşmedeki ilginç detay ortaya çıktı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 7,3 arttı
ABD'nin desteklediği PKK/YPG tarafından çocuğu kaçırılan anne evladını geri istiyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada savcılıktan tutuklama talebi
İYİ Parti ve CHP arasında menfaat tartışması! Birbirilerine girdiler
18 Eylül 2023 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 15:30:00

Libya Kızılayı: Derne kentinin tahliye edilmesi muhtemel bir seçenek

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya Kızılayı sağlık riskleri nedeniyle Derne kentinin tahliyesinin bir seçenek olarak masada olduğunu belirtti.

Libya Kızılayı Başkanı Abdusselam el-Hac, kurum ekiplerinin, lojistik imkanların eksikliği ve selden zarar gören bölgelere ulaşım zorluğu gibi bazı sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Ekiplerin yardım dağıtma, yaralıları kurtarma ve cenazeleri toplama çalışmalarını sürdürdüğü aktaran Hac, Derne kentinin tahliye edilmesinin, bölgedeki sağlık durumuna göre şekil alacak "muhtemel bir seçenek" olmaya devam ettiğini kaydetti.

Halihazırda bölgede cesetlerin yayılması ve içme suyunun kirlenmesi gibi sağlık risklerinin olduğunu dile getiren Hac, ölü ve kayıp sayısına ilişkin net bilgi olmadığını ancak yerinden edilmiş yaklaşık 20 bin aile olduğunu ifade etti.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden dün yapılan açıklamada, selin meydana geldiği Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişinin öldüğü, 10 binden fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.

Etiketler : libye derne sel felaket
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX