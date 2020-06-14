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14 Haziran 2020 Pazar 08:42:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 08:46:00

Libya İçişleri Bakanı'ndan ''devleti kurma'' sözü: Krizi sonlandıracak girişimleri memnuniyetle karşılayacağız

Kaynak: AA

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Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, sivil yönetimi kabul eden krizi sonlandıracak girişimleri memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Başağa Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetimi silah gücüyle ele geçirmeye kalkışan savaş suçlularına Libya'da yer yok." ifadelerini kullandı.

Muammer Kaddafi'ye karşı 17 Şubat devrimini yapan, demokratik sivil bir devlet kurmak için kanlarını döken tüm Libyalılara hitap ederek yazan Başağa, kaos, terör ve aşırılıktan nefret eden devleti kurmak için olumlu katılım ve disiplinli olmak zorunluluğu gerektiren önlerinde tarihi bir meydan okumayla karşı karşıya olduklarını hatırlattı.

Başağa, Libya'nın egemenliğini, sivil yönetime boyun eğen bir orduyu ve halkın iradesini kabullenen bir sivil yönetimi garanti eden, ülkedeki krizin sonlandırılması ve devlet kurumlarının birleşmesi için yapılacak girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Başağa, "Başkent Trablus'un güvenliği, devletin demokratik ve sivil olmasını savunmak için tüm değerli sahip olduklarını ortaya koyan onurlu insanları ihmal etmek, kaosun sürmesi ve görevlerini yerine getirecek devletin gücünün bölünmesidir" ifadelerini kullandı.

Libya İçişleri Bakanı Başağa, dar kapsamlı grupsal çıkarlar için devrim adına artık kaos ve çeşitli tekliflere yer olmadığına dikkati çekti.

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