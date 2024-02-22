VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Feyza Altun'a "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan iddianame
Mısır'da turistlerin çekim noktası: Giza piramitleri
"KAAN'ın ilk uçuşu çok büyük bir motivasyon"
"Libya-Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi" projesi onaylandı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 410'a yükseldi
İş gücü girdi endeksleri açıklandı
22 Şubat 2024 Perşembe 12:23:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 12:23:00

Libya hükümeti Trablus'ta açılacak "Libya-Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi" projesini onayladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya hükümeti, Teknik ve Mesleki Eğitim Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğinde başkent Trablus'ta açılacak "Libya-Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi" projesini onayladı.

Hükümet, projenin onaylandığına ilişkin bir kararname yayımladı.

TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil, Libya-Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılmasına yönelik çalışmaların uzun süredir devam ettiğini, hükümetin yayımladığı kararname ile hukuki altyapısının da oluştuğunu söyledi.

"500 YILLIK GEÇMİŞİ BULUNAN DOST VE KARDEŞLİĞİN ADINI TAŞIYACAK"

Libya'da ihtiyaç duyulan kalifiye ara eleman ihtiyacına katkı sağlama ve gençlerin kabiliyetlerini geliştirmelerine imkan sunma amacıyla böyle bir proje geliştirdiklerini kaydeden Bacanakgil, Trablus'taki merkezin pilot proje olacağını ve Libya geneline yayılacağını aktardı.

Projenin iki ülke ilişkileri açısından önemine işaret eden TİKA Trablus Koordinatörü Bacanakgil, "500 yıllık geçmişi bulunan dost ve kardeşliğin adını taşıyacak olan Libya Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi, iki ülkenin her alanda mevcut fevkalade iyi ilişkilerinin nişanelerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

MERKEZ'DE 5 ALANDA EĞİTİM VERİLECEK

Bacanakgil, Merkez'de Soğutma ve İklimlendirme, Otomotiv, Asansör Sistemleri, Elektrik ve Mekanik olmak üzere 5 alanda eğitim verileceğini aktardı.

TİKA'nın eğitim müfredatı ve eğitimcilerin eğitimi konusunda da projeye destek sunacağını söyleyen Bacanakgil, "Proje tamamlanıp Merkez'in tamamıyla açılmasının ardından 500 öğrenciye eğitim verecek kapasiteye ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME TEKNİSYENLİĞİ ATÖLYESİ EĞİTİME BAŞLAMIŞTI

Bacanakgil, projenin ilk ayağı olan "Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenliği Atölyesi"nin yaklaşık bir ay önce eğitime başladığını söyledi.

Türkiye'den uzmanların atölyede eğitim verecek 17 usta öğretici eğitmene hizmet içi eğitim verdiğini belirten Bacanakgil, projenin ikinci ayağı "Otomotiv Atölyesi"nin de kısa sürede eğitime başlayacağını ifade etti.

Etiketler : libya trablus türkiye mesleki eğitim merkezi türk işbirliği ve koordinasyon ajansı
Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu

Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu
Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor
Ağlatan şarkı

Ağlatan şarkı
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Zirve yolunda

Zirve yolunda
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Gizemli kutlama!

Gizemli kutlama!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX